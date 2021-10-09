Момент смены декораций в Большом театре, где погиб актер, попал на видео

Видео: телеграм-канал 112

В Сети появилось видео смены декораций во время оперы "Садко" в Большом театре, в результате чего погиб актер.

На кадрах видно, что смена конструкции проходила штатно, она не падала. По данным источников "Интерфакса", актер замешкался и не заметил, как сверху опускается рампа. Мужчине кричали, но он не услышал, потому что было шумно.

"Вместо того, чтобы пройти вперед – в сторону зрителей, он пошел не в ту сторону и попал под декорацию, которая спускалась сверху", – в свою очередь сказал источник ТАСС.

В Большом театре подтвердил гибель 37-летнего артиста миманса (мимического ансамбля). После ЧП занавес закрыли, зрителей попросили покинуть зал. Представители театра подчеркнули, что администрация оказывает все необходимое содействие.

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

По факту произошедшего следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства гибели актера. Кроме того, проверку организовала и столичная прокуратура.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности", – сказала представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Со слов очевидцев, которые были в зале, зрители сначала решили, что произошедшее – часть представления.

По данным СМИ, погибший – 37-летний актер Евгений Кулеш. Официального подтверждения информации пока нет.