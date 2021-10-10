Цискаридзе прокомментировал гибель актера в Большом театре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист России Николай Цискаридзе прокомментировал гибель артиста в Большом театре. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Артист заявил, что знал погибшего. По утверждению Цискаридзе, актер был супругом его коллеги.

"У меня нет сомнений, что погибшего артиста или какого-нибудь рабочего сцены сделают крайним и дело замнут", – выразил мнение Цискаридзе.

Он рассказал, что во время смены декораций на сцене не должно быть артистов. Такие требования прописаны в технике безопасности, подчеркнул Цискаридзе. Кроме того, процесс смены декораций должен осуществляться под контролем не только режиссера-постановщика, но и двух дополнительных режиссеров.

Цискаридзе подытожил, что в Большом театре происходят вопиющие нарушения техники безопасности.

Декорация упала на 37-летнего актера мимического ансамбля во время оперы "Садко" в Большом театре. По словам очевидца, в результате обрушения конструкции актер скончался.

По факту произошедшего следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства гибели актера. Кроме того, проверку организовала и столичная прокуратура.

Со слов очевидцев, которые были в зале, зрители сначала решили, что произошедшее – часть представления.

По данным СМИ, погибший – 37-летний актер Евгений Кулеш. Официального подтверждения информации пока нет.