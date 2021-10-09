СК проведет доследственную проверку по факту смерти артиста в Большом театре

СК проведет доследственную проверку по факту смерти артиста во время спектакля в Большом театре.

Ранее стало известно, что во время оперы "Садко" декорациями задело артиста. Была вызвана скорая, но спасти его не удалось.

В опере "Садко" он отодвигал расположенный на сцене трон, в это время должна была начать спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед к зрителям, но не успел.

Спектакль отменен. Его перенесли на другое время. Сейчас на месте работают оперативные службы. Подробнее – на телеканале Москва 24.