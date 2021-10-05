Суд приговорил к 16 годам заключения мужчину, который заживо сжег знакомого

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Мосгорсуд приговорил к 16 годам в колонии строгого режима Дмитрия Гревцева, который сжег заживо знакомого в квартире дома на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

Суд установил, что ночью 15 января 2021 года Гревцев, находясь в квартире, расположенной на улице Ясеневой, подошел к креслу, в котором на тот момент находился его знакомый в состоянии алкогольного опьянения. 39-летний осужденный осознавал, что выбранный им способ убийства общеопасен, и тем не менее облил потерпевшего ранее приобретенной легковоспламеняющейся жидкостью для розжига. Он поджег потерпевшего с помощью горящей салфетки. Смерть последнего наступила от термоингаляционной травмы.

От действий осужденного серьезно пострадало имущество в квартире, общий ущерб составил более 331 тысячи рублей. Суд признал Гревцева виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, и умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Также Мосгорсуд удовлетворил гражданские иски о возмещении морального и материального вреда на общую сумму более 1,3 миллиона рублей.

Ранее в Соликамске скончался мужчина, который пытался поджечь в гараже 10 своих знакомых. Инцидент произошел ночью 26 июня. Нетрезвый мужчина из-за конфликта облил гараж бензином, в котором находились 10 человек, и попытался его поджечь. Но злоумышленник сам получил ожоги и попал в больницу. Также госпитализация потребовалась еще пятерым потерпевшим.