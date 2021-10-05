В Курской области осудили женщину, которая облила горючим 8-летнего сына

Фото: СУ СК России по Курской области

В Курской области суд вынес приговор женщине, которая облила горючим восьмилетнего сына и подожгла. Об этом сообщает пресс-служба железногорского суда.

Обвиняемую приговорили к 15 годам колонии. Ей также назначили штраф 40 000 рублей.

Вечером 15 марта 2021 года женщина поссорилась с сыном, вывела его во двор дома на хуторе Заречье, облила горючим и подожгла. Сбил пламя с ребенка вышедший из дома отчим. Мальчика доставили в местную больницу с ожогами третьей степени. Оттуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу.

После операции мальчика хотели доставить в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, однако ребенок скончался во время транспортировки.

По данным следствия, женщина решила сжечь сына заживо после того, как тот рассказал отчиму об измене матери.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве трех девушек в Оренбургской области предъявили обвинение. Против мужчины возбудили пять уголовных дел.