В Курской области осудили женщину, которая облила горючим 8-летнего сына

20:07
Фото: СУ СК России по Курской области
В Курской области суд вынес приговор женщине, которая облила горючим восьмилетнего сына и подожгла. Об этом сообщает пресс-служба железногорского суда.
Обвиняемую приговорили к 15 годам колонии. Ей также назначили штраф 40 000 рублей.
Вечером 15 марта 2021 года женщина поссорилась с сыном, вывела его во двор дома на хуторе Заречье, облила горючим и подожгла. Сбил пламя с ребенка вышедший из дома отчим. Мальчика доставили в местную больницу с ожогами третьей степени. Оттуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу.
После операции мальчика хотели доставить в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, однако ребенок скончался во время транспортировки.
По данным следствия, женщина решила сжечь сына заживо после того, как тот рассказал отчиму об измене матери.
Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве трех девушек в Оренбургской области предъявили обвинение. Против мужчины возбудили пять уголовных дел.
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