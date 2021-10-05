Подозреваемому в убийстве трех девушек в Оренбургской области предъявили обвинение

19:01
Фото: СК РФ
30-летнему подозреваемому в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.
"Александру Лазареву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а, к" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием"), пунктом "а" части 3 статьи 131 Уголовного кодекса ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней"), пунктами "а" части 3 статьи 132 Уголовного кодекса ("Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное, в том числе в отношении несовершеннолетней"), части 2 статьи 167 Уголовного кодекса ("Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба"), части 1 статьи 166 Уголовного кодекса ("Неправомерное завладение автомобилем")", – отметили в ведомстве.
В СК уточнили, что расследование продолжается.
Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября в Гае. Двух девушек нашли в обгоревшей квартире, а тело еще одной обнаружили во дворе.
Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Орудием убийства мог быть нож.
Лазарев признал вину и раскаялся в содеянном.
Подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом задержали после преследования
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