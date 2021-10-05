Подозреваемый в убийствах в Гае заявил, что его связь с девушками была добровольной

13:24
Фото: СК РФ
Связь между башкирскими студентками и подозреваемым в их убийстве Александром Лазаревым была добровольной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Ирину Санжиеву.
По ее словам, подзащитный признает себя виновным частично.
"Изнасилование отрицает, по его словам, контакты были добровольными со стороны погибших", – сказала Санжиева.
Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе.
Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Предполагаемым орудием убийства был назван кухонный нож. Все погибшие – уроженки Башкирии. Их уже похоронили в родных селах.
Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц, об изнасиловании, надругательстве и поджоге. Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Во вторник, 5 октября, Гайский городской суд Оренбургской области заключил под стражу подозреваемого в совершении преступлений Александра Лазарева до 30 ноября.
Ранее 30-летний мужчина признал вину, раскаялся и дал изобличающие себя показания. Следователи проверили его показания на месте.
Подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом задержали после преследования
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