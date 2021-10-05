СК попросил продлить арест Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе

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Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

"Рассмотрение постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева состоится в Басманном районном суде города Москвы 7 октября в 14 часов", – сказала она.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил его под стражу. Позже он был переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2.

Государственный Научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массового убийства. Позже Следственный комитет РФ сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении молодого человека еще не завершена.

