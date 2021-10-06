Специалист рассказал о работах в части дома в Ногинске, где произошел взрыв газа

В Ногинске приступили к разбору части дома, где произошел взрыв газа. Генеральный директор организации строй монтаж СП Руслан Бородин рассказал, как проходят работы.

"При демонтаже мы не имеем доступа к заводским креплениям, которые имеют усиления и рассчитаны на поднятие плит и стен дома. В связи с этим приходится изобретать индивидуально к каждой панели точки крепления. Мы бурим, привариваем, как-то усиливаем и начинаем демонтировать", – сообщил Бородин.

Ранее сообщалось, что по-прежнему, кроме спасателей, никого не пускают. Они выносят из разрушенных квартир личные вещи жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.