Суд вынес решение по делу главы компании, обслуживавшей газовую систему дома в Ногинске

20:36
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Суд вынес решение по делу генерального директора компании, которая осуществляла обслуживание газового оборудования дома в Ногинске, где ранее произошел взрыв.
Мужчина отправлен под домашний арест.
"Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (часть 3 статьи 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – указано в сообщении ГСУ СК России по Московской области.
Специалиста задержали в Ногинске в среду, 15 сентября. Следствие ходатайствовало в суде об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир.
Жертвами трагедии стали семь человек. Пострадали 22 жильца, в том числе 4 ребенка.
По версии следствия, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ перетек из одной квартиры в другую, собрался там и взорвался.
Аварийно-спасательные работы завершили в Ногинске после взрыва газа
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