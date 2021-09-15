Задержан глава компании, обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске

Фото: МЧС России

В Ногинске задержан гендиректор компании, которая обслуживает внутриквартирное газовое оборудование в доме, обрушившемся из-за взрыва газа, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение.

По данным Следственного комитета, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, гендиректор компании не выявил неисправность оборудования, из-за чего произошла большая утечка газа в одной квартире.

Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ перетек из одной квартиры в другую, собрался там и взорвался, обрушив первые четыре этажа второго подъезда дома.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир. В ходе разбора завалов спасатели МЧС обнаружили тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.