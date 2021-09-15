Задержан глава компании, обслуживающей газовое оборудование в доме в Ногинске

12:43
Фото: МЧС России
В Ногинске задержан гендиректор компании, которая обслуживает внутриквартирное газовое оборудование в доме, обрушившемся из-за взрыва газа, сообщает пресс-служба СК РФ.
Следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение.
По данным Следственного комитета, в рамках договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, заключенного с собственникам двух квартир, гендиректор компании не выявил неисправность оборудования, из-за чего произошла большая утечка газа в одной квартире.
Из-за неправильного функционирования системы вентиляции газ перетек из одной квартиры в другую, собрался там и взорвался, обрушив первые четыре этажа второго подъезда дома.
Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир. В ходе разбора завалов спасатели МЧС обнаружили тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.
Жители дома в Ногинске, где произошел взрыв, начали возвращаться за своими вещами
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