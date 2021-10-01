Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за смерчей

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Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за вероятности формирования смерчей над морем, сообщается на сайте администрации города.

"В соответствии со штормовым предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей в период с 06:30–07:30 и до конца суток 1 октября 2021 года на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", – говорится в сообщении.

Уточняется, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям воздержаться от отдыха на берегу моря.

Ранее пять авиарейсов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта. Им пришлось уйти в аэропорты Краснодара, Минеральных Вод и Анапы.

