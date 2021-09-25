Пять самолетов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта

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Пять авиарейсов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозового фронта. Им пришлось уйти на запасные аэродромы Краснодарского края, сообщает "Интерфакс".

"По данным на 12:50 мск 25 сентября, пять утренних рейсов не смогли прибыть в пункт назначения. Плотный грозовой засвет по береговой линии и ливневый дождь не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой", – отмечается в сообщении пресс-службы аэропорта.

Как сообщается, два рейса сели в аэропорту Краснодара, а два других ушли на запасной аэродром в Минеральные Воды, еще один в Анапу.

Ранее сообщалось, что пляжи в Сочи закроют из-за экстренного предупреждения по погоде до 26 сентября. Штормовое предупреждение будет действовать с 25 сентября. Все городские службы, включая круглосуточный оперативный штаб, готовятся к предотвращению последствий непогоды.