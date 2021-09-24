Пляжи в Сочи закроют из-за экстренного предупреждения по погоде до 26 сентября

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Пляжи Сочи закроют до 26 сентября, пока будет действовать экстренное предупреждение, связанное с непогодой.

Штормовое предупреждение будет действовать с 25 сентября. Правоохранительному блоку, казачеству и Росгвардии поручили обеспечить охрану правопорядка. Все городские службы, включая круглосуточный оперативный штаб, готовятся к предотвращению последствий непогоды.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского в городе подготовят пункты для временного размещения людей в случае подтопления, а вблизи деревьев будут дежурить бригады с необходимой техникой.

Особенное внимание глава города попросил уделить Имеретинской низменности, где сейчас проходит Гран-при России "Формулы 1".

Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать с 25 сентября.

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за порывистого ветра. По прогнозам метеорологов, скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Порывы ветра ожидаются и в Подмосковье. Метеопредупреждение актуально до 21:00 24 сентября.

Ранее синоптик сообщил, что Москва погрузится в "баррический коллектор". Жителей столицы ждет высокое атмосферное давление.

По его словам, за последние несколько дней в Москве выпало 62% месячной нормы осадков, примерно по четыре ведра воды на квадратный метр. Температура воздуха была ниже нормы на 2,2 градуса, однако в этом нет ничего выдающегося: подобная погода наблюдается в сентябре примерно раз в 3–4 года.