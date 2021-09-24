Москвичей предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве объявили желтый уровень опасности из-за порывистого ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, скорость ветра достигнет 15 метров в секунду. Порывы ветра ожидаются и в Подмосковье.

Метеопредупреждение актуально до 21:00 24 сентября.

Ранее синоптик сообщил, что Москва погрузится в "баррический коллектор". Жителей столицы ждет высокое атмосферное давление.

По его словам, за последние несколько дней в Москве выпало 62% месячной нормы осадков, примерно по четыре ведра воды на квадратный метр. Температура воздуха была ниже нормы на 2,2 градуса, однако в этом нет ничего выдающегося: подобная погода наблюдается в сентябре примерно раз в 3–4 года.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице постепенно завершается период облачной, сырой и ветреной погоды. В субботу дневная температура составит +10...+13 градусов, будет преобладать южный ветер. В воскресенье сложится примерно такая же ситуация, однако возможны дожди.

