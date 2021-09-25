Третью практику Гран-при России "Формулы-1" отменили из-за непогоды в Сочи

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Третья сессия свободных заездов российского этапа "Формулы-1" отменена из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт "Формулы-1".
"Третья практика отменена. Сильный дождь в Сочи означает, что последняя практика не состоится", – отмечается в сообщении.
Третья практика Гран-при страны должна была открыться в 12:00 по московскому времени. Первая и вторая сессии тренировочных гонок прошли в пятницу, 24 сентября, в соответствии с расписанием. Квалификация запланирована на 15:00 по Москве.
Ранее стало известно, что после того как в городе несколько дней шли обильные осадки, часть трассы "Сочи-Автодром" оказалась под водой.
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