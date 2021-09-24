В Сочи проливные дожди залили трассу гонок "Формулы-1"

Проливные дожди в Сочи поставили под вопрос проведение этапа гонок "Формулы-1". После того как в городе несколько дней шли обильные осадки, часть трассы "Сочи-Автодром" оказалась под водой.

Организаторы соревнований – компания "Росгонки" – заявили, что непогода не повлияла на график работы команд. Подтопления на автодроме оперативно устранили.

Очередной этап "королевских гонок" должен пройти в Сочи с 24 по 26 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.