МАК создал комиссию по расследованию инцидента с пропавшим под Хабаровском Ан-26

Фото: пресс-служба Западного военного округа/ТАСС

Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию для расследования инцидента с пропавшим в Хабаровском крае самолетом Ан-26.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", – говорится в сообщении.

Сообщение о пропаже самолета с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю около 12 часов дня в среду. По предварительным данным, на борту находятся шесть человек.

Поиски самолета осложнены плохой погодой и темным временем суток.

По информации экстренных служб, самолет мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике. Также из возможных причин рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

