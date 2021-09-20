В Пентагоне не видят террористической угрозы из Афганистана

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В США не видят террористической угрозы из Афганистана, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы не видим реальной угрозы терроризма из Афганистана прямо сейчас", – приводит ТАСС слова Кирби.

Он отметил, что США продолжают следить за ситуацией в Афганистане, а также в Ираке и Сирии, откуда потенциально может исходить угроза для американцев.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. 7 сентября представители движения объявили состав нового правительства.

30 августа Пентагон подтвердил, что силы Соединенных Штатов покинули Афганистан, завершив военную миссию в этой стране.

