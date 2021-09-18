В афганских Кабуле и Джелалабаде произошло три взрыва – СМИ

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Фото: ТАСС/ STRINGER/ EPA
Два взрыва прогремели в районе Даште Барчи на юго-западе Кабула и в области Ирфани Харрготи 13-го района, ранены по меньшей мере двое человек. В городе Джелалабад в провинции Нангархар произошел еще один теракт, в результате которого три человека погибли, сообщается о 18 пострадавших, сообщает "Газета.ру".
По словам очевидцев, магнитные мины были прикреплены к припаркованным автомобилям, а боевики "Талибана" (движение запрещено в РФ) стреляли в воздух, чтобы разогнать собравшихся.
Сообщается, что взрыв одной магнитной мины нанес заметный урон автомобилям. Местные жители утверждают, что машины появились там вечером 17 сентября.
Кроме того, ударная волна повредила и сорвала некоторые жалюзи с витрин ближайших магазинов. Ответственные за взрывы пока не установлены.
15 августа запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.
26 августа взрыв прогремел у ворот международного аэропорта Кабула. Взрывное устройство активировал террорист-смертник. Спустя некоторое время у аэропорта возле отеля, где собирались американцы, произошел второй взрыв. По данным очевидцев, после него началась перестрелка.
Позднее запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в районе международного аэропорта Кабула.
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