4 военных погибли и 19 пострадали в результате действий смертника в Пакистане

Фото: AP Photo/Arshad Butt

Четверо военнослужащих погибли и 19 человек получили ранения в результате взрыва на КПП в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает издание Dawn.

По информации издания, террорист-смертник направил свой мотоцикл в автомобиль, который находился на блокпосту, после чего закрепленная на мотоцикле бомба взорвалась.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает, что организатором нападения является "Техрик-е Талибан Пакистан" – пакистанское крыло движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).

"Я решительно осуждаю нападение террористов-смертников "Техрик-е Талибан Пакистан" на контрольно-пропускной пункт пограничного корпуса на Мастунг-роуд в Кветте. Я сочувствую семьям мучеников и молюсь за выздоровление раненых", – сказано в посте Хана в Twitter.

По сообщениям представителя департамента по борьбе с терроризмом провинции Белуджистан, работники департамента провели проверку на месте взрыва и приступили к расследованию.

Ранее

