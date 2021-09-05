4 военных погибли и 19 пострадали в результате действий смертника в Пакистане

12:34
Фото: AP Photo/Arshad Butt
Четверо военнослужащих погибли и 19 человек получили ранения в результате взрыва на КПП в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает издание Dawn.
По информации издания, террорист-смертник направил свой мотоцикл в автомобиль, который находился на блокпосту, после чего закрепленная на мотоцикле бомба взорвалась.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает, что организатором нападения является "Техрик-е Талибан Пакистан" – пакистанское крыло движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ).
"Я решительно осуждаю нападение террористов-смертников "Техрик-е Талибан Пакистан" на контрольно-пропускной пункт пограничного корпуса на Мастунг-роуд в Кветте. Я сочувствую семьям мучеников и молюсь за выздоровление раненых", – сказано в посте Хана в Twitter.
По сообщениям представителя департамента по борьбе с терроризмом провинции Белуджистан, работники департамента провели проверку на месте взрыва и приступили к расследованию.
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