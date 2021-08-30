"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт у аэропорта Кабула – СМИ

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Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула, который произошел в понедельник. Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении "Исламского государства" говорится, что боевики обстреляли аэропорт Кабула шестью ракетами.

Ранее американские ВС нанесли ракетный удар в Кабуле. Целью был автомобиль, который якобы перевозил взрывчатку и принадлежал боевикам террористической организации "Вилаят Хорасан", являющейся ответвлением запрещенной в России террористической организации ИГ.

Позднее СМИ сообщили, что жертвами ракетного удара американского беспилотника стали девять мирных жителей.