В Дагестане возбудили уголовное дело после ликвидации двух боевиков

17:26
Фото: СК РФ
В Дагестане, где ликвидировали двоих боевиков, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.
Дело возбуждено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в Буйканском районе Дагестана силовики ликвидировали двух вооруженных боевиков. На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь, однако в итоге были нейтрализованы.
Среди сотрудников правоохранительных органов и простых граждан никто не пострадал. На месте перестрелки было найдено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине преступников – готовое к использованию самодельное взрывное устройство.
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