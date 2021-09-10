В Дагестане ликвидировали двух вооруженных боевиков

Фото: nac.gov.ru

В Буйканском районе Дагестана силовики ликвидировали двух вооруженных боевиков. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

"Сегодня ночью при проведении оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Республики Дагестан были обнаружены два вооруженных бандита", – говорится в сообщении.

На предложение сдаться властям бандиты открыли огонь, однако в итоге были нейтрализованы. Среди сотрудников правоохранительных органов и простых граждан никто не пострадал. На месте перестрелки было найдено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине преступников – готовое к использованию самодельное взрывное устройство.

Режим контртеррористической операции ввели на некоторых участках Буйнакского района Дагестана в 04:55 пятницы в связи с возможным передвижением боевиков. В зоне его действия был определен ряд ограничений – паспортный контроль, досмотр автотранспорта и другие меры.

