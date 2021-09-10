Режим КТО ввели в некоторых участках Буйнакского района Дагестана

Фото: ИЦ НАК/ТАСС

Режим контртеррористической операции ввели в некоторых участках Буйнакского района Дагестана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба республики.

Известно, что режим КТО ввели с 04:55 пятницы, 10 сентября. В зоне его действия определен ряд ограничений – паспортный контроль, досмотр автотранспорта и другие.

По данным источника в правоохранительных органах, в районе возможны передвижения боевиков.

Ранее в части Нальчика был введен режим контртеррористической операции. Решение о введении режима КТО принял начальник УФСБ России по Кабардино-Балкарии генерал-майор Воронин.

Позднее стало известно, что в ходе операции удалось ликвидировать пятерых бандитов. При этом среди гражданского населения и личного состава сил правопорядка никто не пострадал.