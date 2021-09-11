В подмосковной Коломне погиб парашютист

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В Подмосковье погиб парашютист, столкнувшийся с куполом другого раскрытого парашюта. Об этом рассказала помощник регионального главка Следственного комитета Анна Тертичная.

"В правоохранительные органы поступила информация о гибели 45-летнего парашютиста в селе Карабчеево городского округа Коломна", – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, мужчина столкнулся с куполом другого раскрытого парашюта после выполнения воздушного элемента. Он запутался в стропах отцепленного основного парашюта и упал на землю.

Организована доследственная проверка по факту гибели мужчины. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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