В подмосковной Коломне погиб парашютист

16:54
Фото: телеграм-канал Life Shot
В Подмосковье погиб парашютист, столкнувшийся с куполом другого раскрытого парашюта. Об этом рассказала помощник регионального главка Следственного комитета Анна Тертичная.
"В правоохранительные органы поступила информация о гибели 45-летнего парашютиста в селе Карабчеево городского округа Коломна", – говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, мужчина столкнулся с куполом другого раскрытого парашюта после выполнения воздушного элемента. Он запутался в стропах отцепленного основного парашюта и упал на землю.
Организована доследственная проверка по факту гибели мужчины. Для установления всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Ранее из-за обрушения лестницы в нежилом доме в Пресненском районе погиб человек. Инцидент произошел на улице 1905 года в доме 14, строении 1.
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