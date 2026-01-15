Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 11:01

Спорт
Главная / Новости /

Тренер Бахтурина назвала ходьбу по снегу аналогом кардиотренировки

Тренер назвала ходьбу по снегу аналогом кардиотренировки

Фото: 123RF.com/irinashatilova

Ходьба по снегу сложнее обычной пешей прогулки летом или в межсезонье, поэтому такая дорога до работы или магазина может быть аналогом кардиотренировки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на старшего тренера и руководителя отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки Акулину Бахтурину.

По ее словам, из-за снежной каши и сугробов, которые приходится преодолевать, мышцы ног и кора работают интенсивнее, повышаются энергозатраты. Для безопасности и эффективности важно сохранять умеренный, но устойчивый темп, делать шаги немного короче, слегка переносить центр тяжести вперед и активно работать руками, как при скандинавской ходьбе.

Бахтурина отметила, что частично или полностью заменить стандартную тренировку в спортивном зале при правильном подходе способны даже игра в снежки, катание на коньках и лыжах. Такая активность особенно полезна благодаря свежему воздуху и элементам закаливания организма.

По словам эксперта, важно относиться к зимним развлечениям как к запланированному занятию, соблюдая технику, темп и продолжительность нагрузки.

Также эксперт посоветовала заменять поездки на автомобиле или общественном транспорте на 30–40 минут активной ходьбы утром или вечером. Однако, чтобы эффект был сопоставим с тренировкой, необходимо ходить 3–5 раз в неделю. Для безопасных зимних прогулок особенно важно выбирать удобную и нескользящую обувь. Тем, кто раньше мало двигался, тренер порекомендовала начинать с 15–20 минут, постепенно увеличивая продолжительность.

"Лыжные прогулки же вовлекают в работу одновременно ноги, ягодицы, спину, плечевой пояс и мышцы кора. Это отличная функциональная нагрузка для всего тела", – рассказала эксперт.

Она пояснила, что для полноценной замены тренировки необходимо проводить на лыжне 40–60 минут в постоянном среднем темпе, соблюдая технику скользящих шагов, работу руками и ровное дыхание. Кроме физической нагрузки, по ее словам, такие прогулки по зимнему лесу дают мощный кислородный и эмоциональный заряд.

Кроме того, специалист подчеркнула, что любые подвижные игры на снегу – снежки, постройка крепости, катание с горки – можно сравнить с интервальной нагрузкой. Если не просто развлекаться, а сознательно чередовать быстрый бег, приседания и наклоны, то это вполне способно заменить поход в зал.

Чтобы превратить снежные забавы в осознанную замену фитнесу, Бахтурина предложила заранее задать формат: 30–40 минут активной игры без длительных пауз на отдых.

"Полезно добавить в игру задания вроде "10 приседаний за попадание", "бег до дерева и обратно". Завершить активности полезно спокойной ходьбой и легкой растяжкой прямо на улице", – поделилась тренер.

В качестве идеального недельного плана зимней физической нагрузки эксперт предложила 2 дня посвятить лыжам или конькам в качестве кардио, 2–3 дня – активной ходьбе в спортивном темпе, а также 1–2 раза в неделю устраивать подвижные игры на снегу с детьми или друзьями, которые заменят интервальную тренировку.

Она заверила, что даже минимальный план такого расписания помогает поддерживать форму, укреплять здоровье и поднимает настроение.

Ранее дзюдоист Егор Малкин рассказал, что тренироваться по утрам нужно 10–20 минут. Оптимальным интервалом эксперт назвал время с 06:30 до 08:00, когда тело уже выходит из фазы сна, но еще не включилось в повседневную суету. При этом он подчеркнул, что полезно готовить все, что нужно для утренней тренировки, еще вечером.

Проект "Мой спортивный район" в 2025 году провел почти 22,5 тыс бесплатных тренировок

Читайте также


спорт

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика