16 марта, 14:19

Происшествия

Экс-директора "Фонда Валерия Гергиева" Зотова приговорили к 14 годам колонии

Бывший директор "Фонда Валерия Гергиева" Игорь Зотов заочно приговорен к 14 годам исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 1,6 миллиона рублей, сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

С учетом позиции прокуратуры, 60-летний Зотов признан виновным по статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Помимо этого, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, которая связана с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму более 28,7 миллиона рублей.

Следствием было установлено, что в ноябре 2011 года Зотов поручил сотруднику фонда подготовить документ, на основании которого со счета организации на расчетный счет ИП Зотова было перечислено почти 30 миллионов рублей. Это было сделано под видом обязательств по несуществующему договору. Данные средства Зотов потратил на личные нужды.

Ранее Гагаринский суд Москвы назначил 41-летней жительнице Москвы Лилии Невской 4 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей по делу о присвоении и растрате чужого имущества, вверенного женщине, в особо крупном размере.

По версии следствия, она положила на вклад в банке 131,7 миллиона рублей, а после тратила их по своему усмотрению. Таким образом она присвоила и растратила вверенные ей чужие денежные средства.

