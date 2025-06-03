Третий обвиняемый арестован по делу о краже 127 млн рублей у курьера в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Суд арестовал третьего обвиняемого по уголовному делу о краже 127 миллионов рублей у курьера в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В отношении злоумышленника выдвинуто обвинение в совершении грабежа с применением неопасного для жизни и здоровья насилия в особо крупном размере, добавило ведомство.

По данным правоохранителей, вечером 25 мая арестованный совместно с соучастниками находился рядом со входом башни "Империя" на Пресненской набережной. Там они нанесли удары по телу курьера, забрали у него чемодан, в котором лежали 127 миллионов рублей, и скрылись с места преступления. Злоумышленники распорядились средствами по своему усмотрению, подчеркнуло ведомство.

"Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, курьер согласился перевезти 127 миллионов рублей из делового центра по определенным адресам за 10 тысяч рублей. Мужчина получил чемодан в "Москва-Сити" и вышел на улицу, где планировал сесть в такси. После этого его избили трое неизвестных, которые похитили чемодан.

Двоих подозреваемых обнаружили в жилом комплексе "Спортивный квартал" в ТиНАО. В момент задержания они попытались оказать сопротивление, поэтому сотрудник полиции сделал предупредительные выстрелы вверх.

Через некоторое время их арестовали по обвинению в грабеже, совершенном с применением насилия в особо крупном размере. Кроме того, к инциденту могут быть причастны семь человек, предположили журналисты. Их объявили в розыск.

После задержания третьего подозреваемого в нападении правоохранители провели обыск, в ходе которого у злоумышленника изъяли 220 тысяч рублей. Эти деньги он получил в качестве вознаграждения за совершение противоправных действий.