Момент ограбления курьера в "Москва-Сити" попал на видео

Видео: телеграм-канал Baza

Ограбление курьера с 127 миллионами рублей в "Москва-Сити" попало на видео. Грабители караулили курьера несколько дней, сообщает в телеграм-канале Baza.

По данным СМИ, перед ограблением подозреваемые приезжали в "Москва-Сити" несколько раз. Сотрудники одного из ресторанов опознали нападавших, которые 23 мая сидели в заведении рядом с башней. Кроме того, они приезжали на место за сутки до ограбления.

В издании подчеркнули, что всего причастными к преступлению числятся семь человек. Из которых двое задержаны, остальные находятся в розыске. При этом следователи считают, что злоумышленники могли действовать по наводке.

В свою очередь, в Пресненском суде Москвы заявили ТАСС, что задержанным по факту нападения на курьера в "Москва-Сити" Хамиду Ибрагимову и Умару Салжиеву 1997 и 1993 годов рождения соответственно предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном пунктом б части 3 статьи 161 УК РФ ("Грабеж"). Следствие попросило арестовать злоумышленников.

О нападении на 34-летнего курьера и краже у него чемодана со 127 миллионами рублей наличным в "Москва-Сити" стало известно 26 мая.

В СМИ сообщали, что мужчина согласился на предложение перевезти деньги из делового центра на указанные адреса за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. После этого в "Москва-Сити" курьер получил чемодан, вышел на улицу и планировал сесть в такси. В этот момент перед ним появились трое неизвестных якобы с кавказским акцентом и длинными бородами. Эти люди избили его и забрали чемодан.

Задержаны злоумышленники были со стрельбой в жилом комплексе "Спортивный квартал" в ТиНАО. По данным правоохранителей, во время ЧП никто не пострадал.

Позже в МВД заявили, что в настоящее время по факту произошедшего проводятся необходимые следственные действия, принимаются меры к розыску соучастников, а также устанавливается точная сумма похищенного.