В Москве мужчина напал на пассажира авто и похитил более 5,7 млн рублей

В Москве 22-летний мужчина напал на пассажира автомобиля и похитил более 5,7 миллиона рублей. Об этом прокуратура столицы сообщила в своем телеграм-канале

По информации ведомства, на улице Миклухо-Маклая подозреваемый подошел к припаркованному автомобилю каршеринга Chery Tiggo и, применив насилие в отношении находившегося там пассажира, похитил мобильный телефон стоимостью 100 тысяч рублей и сумку с деньгами.

Злоумышленника задержали при попытке уехать в другой город. Ему предъявили обвинение по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ ("Грабеж").

В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ведомство контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее мужчина украл мопса в столичном районе Братеево. Он вырвал из рук москвички собаку и сбежал. Хозяйка попыталась догнать злоумышленника, но безуспешно.

В Сети отмечали, что молодой человек якобы хотел отомстить экс-возлюбленной и продать питомца. В итоге собаку нашли.