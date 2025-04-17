Семья на ходу обворовывала фуры на трассе в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Дело семьи, которая обворовывала фуры на трассе в Красноярском крае, передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что в 2022 году 58-летний житель Тайшета Иркутской области предложил двум своим нигде не трудоустроенным сыновьям и жене обворовывать водителей большегрузов на трассе Иркутск – Красноярск. При этом вся семья, кроме супруги, имела судимость за кражи.

Согласно схеме, придуманной главой семейства, мужчина на машине с выключенными фарами подъезжал к движущейся фуре, а в этот момент один из его сыновей снимал лобовое стекло и выбрасывал привязанную на веревке шину, чтобы прижаться к большегрузу. Второй сын в это время снимал пломбы с прицепа и перегружал содержимое к себе в салон.

Для конспирации злоумышленники надевали балаклавы и матерчатые перчатки, а также отказывались от использования смартфонов во время совершения преступления и использовали для переговоров рации. Мать двух сыновей была ответственной за реализацию похищенного: она устанавливала свою стоимость на продаваемую продукцию, вела коммуникацию с покупателями, получала деньги и распределяла их между членами семьи.

Злоумышленникам в апреле 2023 года удалось залезть в прицеп большегруза Skania и похитить оттуда вещи на сумму 640 тысяч рублей. Через три месяца в Назаровском районе они украли спиртные напитки, общая стоимостью которых составляла 92 тысячи рублей. Всего от действий этой семьи пострадали около 5 фирм. Ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

Свою вину злоумышленники не признали. По факту произошедшего региональная прокуратура утвердила обвинение в краже, которое было выдвинуто в отношении всей семьи. Теперь дело рассмотрит Нижнеингашский районный суд. При этом имущество главы семейства, его супруги и их двоих детей арестовано.

Ранее мужчина похитил 3,5 миллиона рублей из автомобиля BMW на улице Новый Арбат в Москве.

По данным столичного МВД России, злоумышленник, воспользовавшись устройством подавления радиосигнала, отключил у стоявшей на парковке машины центральный замок. Из-за этого двери не заблокировались, поэтому мужчина смог проникнуть в транспортное средство.

Через некоторое время злоумышленник был задержан. Им оказался 44-летний житель Омска. Деньги он успел потратить по своему усмотрению. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Мужчину арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

