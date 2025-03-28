Мужчина похитил из иномарки москвича на Новом Арбате 3,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Мужчина похитил 3,5 миллиона рублей из автомобиля BMW на улице Новый Арбат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, злоумышленник, воспользовавшись устройством подавления радиосигнала, отключил у стоявшей на парковке машины центральный замок. Из-за этого двери не заблокировались, поэтому мужчина залез в автомобиль и украл деньги.

Через некоторое время злоумышленник был задержан. Им оказался 44-летний житель Омска. У него изъято спецустройство для подавления радиосигнала. Деньги он успел потратить по своему усмотрению.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже. Мужчину арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас проводится расследование с целью выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Ранее полицейские в Москве раскрыли кражу 20 миллионов рублей с чужого счета. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что приезжий из Красноярского края обратился в столичный офис одного из операторов мобильной связи и показал сотрудникам поддельный паспорт.

Мужчина запросил дубликат якобы потерянной сим-карты, а после получил доступ к мобильному приложению жертвы и банковским данным. Подозреваемый снял средства с чужого счета и передал похищенное сообщникам, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения. В результате его задержали. На него было заведено дело по статье "Мошенничество".

