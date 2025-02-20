Полицейских проверят на причастность к требованию у мужчины 3 млн руб в Москве

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Трех правоохранителей проверяют на причастность к вымогательствам трех миллионов рублей у задержанного ими мужчины в Москве. Об этом сообщает Агентству "Москва" пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, в мае прошлого года инспектор ГИБДД и двое сотрудников Управления внутренних дел (УВД) по Восточному административному округу (ВАО) вступили в сговор с пятью гражданами и подстроили задержание мужчины в рамках статьи о незаконном хранении и сбыте наркотических веществ. Для того чтобы не привлекать задержанного к уголовной ответственности, они потребовали выплатить им 3 миллиона рублей.

В результате всех сотрудников полиции отстранили от работы. Если их вина будет подтверждена, правоохранители будут уволены и понесут наказание в соответствии с законом.

Несколькими днями ранее в Подмосковье был задержан администратор телеграм-канала по подозрению в вымогательстве у фирмы денег. По данным представителя МВД РФ Ирины Волк, на ресурсе публиковалась информация о финансово-кредитных организациях, которые якобы проводили операции по переводу денег с использованием сайтов нелегальных интернет-казино.

В результате злоумышленники обратились к руководству одной из компаний, потребовав каждый месяц переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина за неразглашение ложных сведений. По факту случившегося было возбуждено дело по статье "Вымогательство". Ущерб составил более 16 миллионов рублей.

