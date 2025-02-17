В Подмосковье задержан администратор телеграм-канала по подозрению в вымогательстве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Подмосковье полиция задержала администратора телеграм-канала по подозрению в вымогательстве у фирмы денег за неразглашение ложных сведений. Ущерб составил более 16 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Как она отметила, злоумышленники создали медиаресурс для публикации информации о финансово-кредитных организациях, которые якобы осуществляют операции по переводу денег с использованием сайтов нелегальных интернет-казино. После этого они обратились к руководству одной из компаний с требованием ежемесячно переводить им на криптокошельки 0,5 биткоина за нераспространение заведомо ложных и дискредитирующих данных.

"Представители фирмы, оценив возможные репутационные риски, перечислили вымогателям более 16 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

В результате сотрудники полиции задержали по месту жительства одного из подозреваемых. У него изъяли телефоны и компьютерную технику. Также правоохранители нашли список организаций, которым злоумышленники выдвигали аналогичные требования.

Кроме того, по данному факту следователи завели уголовное дело по статье 163 УК РФ ("Вымогательство"). Фигуранту дела была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в хищении свыше 1,5 миллиона рублей у пожилой москвички. По данным МВД, женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками госструктур.

Они сказали, что ее деньги на банковских счетах якобы находятся под угрозой, а чтобы обезопасить сбережения, нужно снять все деньги и передать курьерам для размещения на "безопасном счете".

