В Москве задержан подозреваемый в хищении 1,5 млн рублей у пожилой москвички

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Полицейские задержали подозреваемого в хищении свыше 1,5 миллиона рублей у пожилой москвички. Об этом сообщает столичный главк МВД РФ на сайте.

По данным ведомства, в полицию обратилась 60-летняя женщина и рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками госструктур. Они ей сказали, что ее деньги на банковских счетах якобы находятся под угрозой, а чтобы обезопасить сбережения, нужно снять все деньги и передать курьерам для размещения на "безопасном счете".

Пенсионерка, действуя по инструкции злоумышленников, передала двум разным курьерам более 1,5 миллиона рублей. В результате оперативно-разыскных действий на улице Малой Набережной задержали 31-летнего жителя Рязанской области, который приехал в столицу на заработки, говорится в публикации.

В разговоре с правоохранителями задержанный сказал, что потерпевшая отдала ему 715 тысяч рублей на улице Большой Косинской, после чего он спрятал полученное в тайник. Затем другой участник мошеннической схемы забрал похищенное и отправил соучастникам.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к другим эпизодам, а также устанавливают личности других участников преступления.

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием номеров, идентичных номерам ФСБ РФ. Как рассказали в ЦОС ФСБ России, аферисты, представляющиеся сотрудниками органов безопасности, убеждают жертву перевести средства на "безопасный счет" или срочно их обналичить и передать курьеру для якобы сохранности или оказания помощи оперативникам в раскрытии экономического преступления.

Кроме того, злоумышленники часто используют схему вымогательства в обмен на закрытие якобы возбужденных дел в отношении граждан и членов их семей, заявили в ведомстве.