Телефонные мошенники похитили у супругов почти 7 млн рублей за 4 дня в Москве

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Телефонные мошенники похитили у супругов почти 7 миллионов рублей за 4 дня, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным сотрудников ведомства, два злоумышленника позвонили 92-летнему пенсионеру, проживающему в столице, по видеосвязи. При этом они использовали технологии подмены изображения, чтобы выдать себя за сотрудников государственного и правоохранительного органа.

Во время беседы они уговорили мужчину принять участие в мнимой "операции по поимке мошенников". Злоумышленники утверждали, что несуществующие преступники украли бюджетные деньги.

Во время видеозвонка, угрожая мужчине обыском и изъятием всей наличности, аферисты заставили пенсионера и его жену рассказать о 2,6 миллиона рублей, которые пожилые люди хранили у себя дома. После этого злоумышленники заявили о необходимости срочного декларирования этих средств и направили к дому пенсионеров подставного налогового агента. Женщина передала ему всю сумму.

Позже мошенники уговорили пенсионеров снять сбережения, которые хранились в банке, и тоже отдать их курьерам. В течение всего этого времени преступники поддерживали связь с пожилыми супругами, не давая им рассказать кому бы то ни было о проводимой "операции". Они также не позволяли пострадавшим останавливать участие в видеоконференции, требуя оставаться на связи даже ночью.

Столичная прокуратура взяла под свой контроль установление всех обстоятельств случившегося. Представители ведомства напомнили, что выполнять указания неизвестных лиц, переданные по телефону, нельзя вне зависимости от того, кем они представляются. При этом важно помнить, что работники банков, государственных и правоохранительных органов не звонят по видеосвязи и никогда не требуют снять денежные средства со счетов, взять кредит, продать квартиру и любое другое имущество, а также не просят передать деньги курьерам.

Если собеседники сообщают о попытке украсть со счета денежные средства или убеждают в необходимости перевода накоплений на якобы безопасный счет, разговор нужно немедленно прекратить, подчеркнули в прокуратуре. После этого пострадавшему необходимо самостоятельно обратиться в свой банк и уточнить всю необходимую информацию.

Так, одна из московских пенсионерок не последовала этому правилу, в результате чего общалась с телефонными мошенниками на протяжении года. За это время она передала злоумышленникам почти 90 миллионов рублей. Она потеряла все свои сбережения, деньги от продажи акций банка и квартиру на шоссе Энтузиастов. Лишь после этого она обратилась в полицию.