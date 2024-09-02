Полиция задержала подозреваемого в вымогательстве денег у участника СВО

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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве денег у бывшего участника СВО в Приморском крае, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, ранее судимый мужчина был задержан в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий. Он уже дал признательные показания.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в рамках дела полиция устанавливает личности всех участников происшествия и сумму причиненного ущерба.

В Сети ранее появилось видеообращение участника СВО из Владивостока к главе СК РФ Александру Бастрыкину в связи с вымогательством у него денег, в том числе тех, которые были получены из-за ранения. В свою очередь, Бастрыкин затребовал доклад о расследовании этого дела.

В конце августа председатель СК также поручил возбудить уголовное дело после того, как таксист обманул военнослужащего из Ставрополя. Как сообщали в региональном СК, мужчина воспользовался мобильным телефоном военного, оформил на него крупный кредит и часть перечислил на свой банковский счет.