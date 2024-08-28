Столичный суд отправил двух сотрудников ГИБДД в СИЗО за взятки

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский суд Москвы отправил в СИЗО двух сотрудников ГИБДД по ЦАО по делу о получении взятки. Об этом заявили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Константин Комаров и Игорь Самохин будут находиться под стражей два месяца, до 27 октября 2024 года. Как уточнили в суде, мужчинам уже предъявлено обвинение в получении взятки по предварительному сговору или организованной группой с вымогательством.

По данным пресс-службы регионального главка МВД, Комарова и Самохина уже отстранили от исполнения обязанностей, передает РИА Новости. Если их вина подтвердится, то их уволят из органов внутренних дел, также они понесут наказание, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее по делу о получении крупной взятки задержали замглавы департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки Дмитрия Журавлева. Журналисты утверждали, что он признал свою вину. В министерстве факт задержания также подтвердили.

Предполагаемым взяткодателем оказался исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" Александр Евдокименко, который также дал признательные показания по уголовному делу и активно способствует его расследованию.