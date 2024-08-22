Замглавы департамента Минобрнауки Журавлев арестован по делу о взятке

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Замглавы департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук министерства науки и высшего образования Дмитрий Журавлев арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, передает РИА Новости.

По данным агентства, он признал вину. В министерстве факт задержания подтвердили, отметив, что оказывают содействие следствию.

Предполагаемый взяткодатель – исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" Александр Евдокименко, который также дал признательные показания по уголовному делу и активно способствует его расследованию.

Подозреваемому вменяют дачу взятки в особо крупном размере, однако ее сумма не уточняется. Басманный суд арестовал обоих мужчин еще в июне. В начале августа им продлили арест до ноября.

Ранее суд в Москве арестовал до 25 августа заместителя начальника Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте Казбека Мурзаева по делу о получении взятки в размере 13 миллионов рублей. По информации СМИ, его задержали в середине июля.