Суд арестовал начальника управления трансформации ФСИН Тимченко по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Тимченко до 19 октября.

О задержании начальника управления цифровой трансформации ФСИН РФ стало известно накануне. Операция по задержанию проводилась сотрудниками ФСБ РФ вместе с главным управлением собственной безопасности ФСИН. На Тимченко после этого завели дело.

Также суд в Москве арестовал до 25 августа заместителя начальника Махачкалинского линейного управления МВД РФ на транспорте Казбека Мурзаева по делу о получении взятки в размере 13 миллионов рублей. По информации СМИ, его задержали в середине июля.

