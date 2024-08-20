Задержан глава цифрового управления ФСИН по подозрению во взяточничестве

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Начальник управления цифровой трансформации ФСИН РФ задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным службы, задержание осуществили сотрудники ФСБ РФ вместе с главным управлением собственной безопасности ФСИН. Возбуждено уголовное дело. Имя фигуранта не называется. В данный момент проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Также назначена судебная проверка.

Ранее суд заключил под стражу главу Сергиева Посада Дмитрия Акулова до 9 октября в рамках рассмотрения дела о коррупции. Мужчина подозревается в получении взяток на сумму свыше 15,6 миллиона рублей. Также в СИЗО отправлена проходящая по делу начальница местного МФЦ.

Согласно версии следствия, в период с января 2019 по июль 2024 года Акулов постоянно получал деньги от начальницы МФЦ "за общее покровительство и попустительство по службе". Женщина в свою очередь фиктивно нанимала на работу номинальных сотрудников, чтобы получать за них зарплату.

