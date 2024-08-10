10 августа, 11:37Происшествия
Глава Сергиева Посада задержан по подозрению в коррупции
Фото: sergiev-reg.ru
Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов и руководитель местного МФЦ задержаны правоохранителями по подозрению в коррупции. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.
Следствие выяснило, что в период с января 2019 по июль 2024 года глава городского округа постоянно получал взятки от начальницы МФЦ "за общее покровительство и попустительство по службе". Всего он получил не менее 15 миллионов рублей.
Руководителя МФЦ, в свою очередь, подозревают не только в даче взятки, но и в мошенничестве. Возглавляющая МФЦ фиктивно наняла на работу не менее пяти номинальных сотрудников, за которых сама получала зарплату – свыше 15 миллионов рублей за все время.
Следователи намерены просить суд арестовать главу городского округа, а руководителя МФЦ заключить под стражу.
Ранее экс-начальник главного управления связи ВС России генерал Вадим Шамарин частично признал вину в получении 19 миллионов рублей взятки. По словам юриста, ему вменяют получение более 30 миллионов рублей. Шамарин был арестован 23 мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
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