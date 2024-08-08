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08 августа, 04:31

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РИА Новости: самарский генерал МЧС Бойко признал вину во взяточничестве

Самарский генерал МЧС Бойко признал вину во взяточничестве – СМИ

Фото: 63.mchs.gov.ru

Бывший начальник ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По словам источника, Бойко признал вину в совершенном преступлении и дал подробные показания. Со следствием также сотрудничает проходящий по делу руководитель коммерческой компании Ян Гущин, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Ранее Бойко и двух представителей коммерческой организации задержали по делу о взятках. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Позднее Басманный суд Москвы их арестовал. Кроме Бойко, решение о заключении под стражу было принято в отношении руководителей коммерческих компаний Гущина и Елены Тютюнник. Всех троих арестовали на 1 месяц 28 суток.

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