Арбитражного управляющего Аглинишкене обвиняют в хищении 240 млн рублей у ФРТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Бывшего арбитражного управляющего Светлану Аглинишкене подозревают в хищении 240 миллионов рублей у Фонда развития территорий. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале СК РФ.

По данным следствия, Аглинишкене действовала с двумя соучастниками: Екатериной Мыскиной и Дмитрием Шарифуллиным. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой с использованием своего служебного положения. Следователи намерены точно определить роль и степень участия каждого.

Деятельность аферистов удалось пресечь благодаря совместным усилиям СК РФ и ФСБ России. Выяснилось, что в период банкротства компаний-застройщиков с 2018 по 2021 год мошенники похитили бюджетные средства у Фонда развития территорий.

"Они указывали в договорах, заключенных с аффилированными организациями, завышенную стоимость оказания услуг по охране имущества компаний-застройщиков", – говорится в публикации.

Ущерб от мошеннических действий составил 240 миллионов рублей, уточнили следователи. Расследование дела продолжается.

Ранее Черемушкинский суд Москвы назначил основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель", в которую входит агрохолдинг "Русское молоко", Василию Бойко-Великому 6,6 года колонии по делу о растрате примерно 89 миллионов рублей.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата организованной группой"). Наказание бизнесмен будет отбывать в колонии общего режима.



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