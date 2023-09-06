Блогера задержали в Москве по подозрению в хищении 5,6 млн рублей у геймера

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Полицейские в Москве задержали 26-летнего блогера, которого подозревают в похищении более 5,6 миллиона рублей у геймера под видом покупки автозапчастей. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

По его словам, геймер примерно два года назад начал заниматься перепродажей дорогих иномарок, а в свободное время играл в компьютер, где познакомился с человеком, который занимался закупкой и поставкой автозапчастей в Россию из-за границы.

Тот предложил геймеру финансово поучаствовать в транспортировке автозапчастей, а также в развитии его бизнеса. Взамен аферист пообещал возместить сумму его затрат в двукратном размере.

Васенин отметил, что геймер долгое время переводил деньги блогеру. Когда тот осознал, что стал жертвой мошенничества, то обратился с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний гражданин России, который занимался публичной деятельностью в Сети.

"Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Общий материальный ущерб составил свыше 5 миллионов 600 тысяч рублей", – заявили в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полицейские устанавливают возможных соучастников обвиняемого.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать письма якобы от имени Следственного комитета РФ. Когда россияне переходят по ссылке в письме, то аферисты получают доступ к банковским данным человека.