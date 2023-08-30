Глава СК поручил проверить новость об обмане пенсионерки, оставшейся без квартиры в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя столичного ведомства Сергея Яроша начать проверку по информации о мошенничестве в отношении пенсионерки в Москве. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

По информации следствия, в эфире федерального телеканала показали сюжет о пожилой женщине из Москвы, которая осталась без жилья и 5 миллионов рублей из-за аферистов. В сообщении отметили, что пенсионерка владеет двухкомнатной квартирой в доме с видом на ВДНХ.

"Женщина взяла кредит в банке под залог жилья и вложила все средства в финансовую пирамиду. Знакомая пообещала помочь, но на самом деле просто выкупила квартиру у банка и оформила ее на себя", – сказано в заявлении.

Следователи добавили, что сестра знакомой пенсионерки, которая является риелтором, сделала фиктивный договор купли-продажи на 13 миллионов рублей и взяла с пожилой женщины расписку, не отдав ей денег.

Теперь ход проведения проверки будет контролироваться в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее злоумышленники обманным путем завладели двумя миллионами 75-летней женщины, после чего похитили ее во Владивостоке. О пропаже пенсионерки сообщила ее внучка. По факту произошедшего в отношении мошенника возбудили дело по пункту "з" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Похищение человека из корыстных побуждений").

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