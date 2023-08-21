Мошенники украли у пенсионерки в Приморье два миллиона рублей и похитили ее

Фото: Следственный комитет РФ

Злоумышленники обманным путем завладели двумя миллионами 75-летней женщины, после чего похитили ее во Владивостоке. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональный главк Следственного комитета (СК) РФ.

О пропаже пенсионерки сообщила ее внучка. Она рассказала, что женщина ушла из квартиры и пропала. После этого девушке позвонил незнакомец, который сообщил, что женщина находится под его контролем, и потребовал выкуп в размере трех миллионов рублей.

Следователи установили, что мошенник позвонил пенсионерке, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее родственники пытаются завладеть ее средствами на счету. Для "сохранения средств" он вынудил женщину приехать в отделение банка во Владивостоке и перевести их на "безопасный счет".

"Женщина согласилась, после чего мошенник вызвал такси, на котором женщина была доставлена в отделение банка, где ее встретил незнакомый мужчина и передал реквизиты банковского счета, по которому потерпевшая перевела денежные средства в размере 2 миллионов рублей на счет мошеннику", – сообщили в СК.

После этого злоумышленник снял пенсионерке гостиницу, где она провела двое суток. В результате сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину в Уссурийске, куда ее также перенаправил мужчина.

По факту произошедшего в отношении злоумышленника возбудили дело по пункту "з" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Похищение человека из корыстных побуждений").

Ранее в Москве задержали псевдоюристов, похитивших свыше 10 миллионов рублей у граждан. Они организовали бизнес, работающий по принципу финансовой пирамиды. Мошенники присваивали полученные деньги и переставали связываться с потерпевшими.

