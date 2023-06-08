Мошенники начали подделывать аккаунты в мессенджерах для обмана пользователей

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Аферисты начали подделывать в мессенджерах страницы знакомых и близких потенциальных жертв, рассказали в ВТБ.

"Схема выглядит уже знакомо для многих пользователей: в мессенджере поступает сообщение от аккаунта с фотографией и личными данными знакомых вам людей. От их лица злоумышленники могут написать сразу нескольким контактам своей жертвы с просьбой одолжить деньги", – передает ТАСС сообщение банка.

По данным кредитной организации, всю информацию о подписчиках мошенники смотрят через открытые профили в соцсетях. По словам вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, клиенты банка рассказывали о случаях, когда от их имени и с их фотографией писали друзьям или коллегам. Мошенники просили о помощи под различными предлогами.

Он указал на тот факт, что такая схема работает уже много лет. Аферисты взламывают аккаунты пользователей в соцсетях, рассказывают об экстренных ситуациях и срочно просят деньги. В настоящее время мошенники сменили локацию, перейдя в мессенджеры. По информации ВТБ, с конца прошлого года активность там выросла на 12%.

Ранее руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко рассказал, как заставить телефонного мошенника выдать себя. По его словам, для этого следует попросить афериста назвать кодовое слово.

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