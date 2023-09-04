ЦБ РФ предупредил россиян о рассылке мошенниками писем от Следственного комитета

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Мошенники начали рассылать письма якобы от имени Следственного комитета РФ. Когда россияне переходят по ссылке в письме, то аферисты получают доступ к банковским данным человека. Об этом рассказали в телеграм-канале Банка России "Финансовая культура".

По их информации, "следователь" пишет россиянину, что тот якобы стал свидетелем по уголовного делу, и приглашает его на заседание суда. Однако сперва гражданину нужно ознакомиться с материалами дела и для этого присылает ссылку. Но под видом документа скрывается вредоносная программа, которая накапливает учетные данные из браузеров и приложений, а после высылает их аферистам.

"С этой информацией они могут получить доступ к мобильным и онлайн-банкам человека и обчистить его счета", – сообщили в телеграм-канале.

Как сообщает ресурс, мошенники в письме могут называть людей по имени и отчеству, указывать их паспортные данные и адрес регистрации, поскольку у них есть украденные базы данных.

В Центробанке предупредили, что по закону на допрос или в суд полиция вызывает граждан с помощью повестки.

"Следователи не присылают документы по электронной почте или через мессенджеры", – добавили в сообщении.

Ранее сотрудники Сбербанка предупредили клиентов о новой схеме мошенничества, благодаря которой злоумышленники могут похитить денежные средства не только у одного человека, но и у его родственников.

Отмечалось, что мошенники представляются сотрудниками банка и говорят клиенту, что другие работники якобы пытаются оформить кредит на его имя с целью похищения средств. Они просят оформить кредит для исчерпания кредитного потенциала и перевести все деньги на безопасный счет.

После того как человек переводит средства, злоумышленники начинают задавать вопросы по поводу родных и близких клиента, говоря, что им в том числе может угрожать опасность, добавили в банке.

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